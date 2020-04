Sabrina Salerno Instagram esagerata | bikini hot e caftano trasparente | «Così ci fai

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 23 aprile 2020) Suun nuovo scatto da capogiro di, cantante, showgirl e attrice genovese, lanciata da Claudio Cecchetto, diventata celebre negli anni Ottanta per la sua voce sensuale e le misure da pin-up. Reduce dal successo sanremese del 2020, la 52enne ha ottenuto consensi in tutta Europa, facendo ballare intere generazioni sulle note di album come, Supere Over The Pop. Oggi lei si dà un gran da fare sui social: «Libertà???!!!! … utopia…», recita così la didascalia che fa da corredo all’ultima foto provocante della soubrette.hot e: «Così ci fai venire voglia» Sul suo profilonon è nuova a pubblicare scatti favolosi che esaltano la sua bellezza e il corpo da urlo. Stavolta ...