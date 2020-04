Kate Middleton organizza il party in famiglia per il piccolo Louis: all’aperto con le video chiamate a nonni e bisnonni (Di giovedì 23 aprile 2020) E’ arrivato anche per il piccolo Louis il momento di festeggiare il suo secondo compleanno. E succederà in quarantena anche per il figlio di Kate e William che avrà però la compagnia di mamma e papà ma soprattutto quella dei suoi genitori. Sarà sicuramente un compleanno meno affollato del solito ma Kate ha intenzione di rispettare la tradizione e sta organizzando, meteo permettendo, un party in famiglia rigorosamente all’aperto, proprio come piace a lei. “Fin quando ci sarà Kate Middleton in casa Cambridge, nessun compleanno di famiglia passerà senza una degna celebrazione“spiega la royal editor Katie Nicholl. Svela anche quelli che sono i piani di Kate per il party del piccolo Luois e racconta: “Le piace organizzare party per bambini. Di solito gli riescono bene, anche ... Leggi su ultimenotizieflash Louis di Cambridge? La fotocopia di mamma Kate Middleton da bambina

Kate Middleton - la vera erede della Regina Elisabetta è lei

E' arrivato anche per il piccolo Louis il momento di festeggiare il suo secondo compleanno. E succederà in quarantena anche per il figlio di Kate e William che avrà però la compagnia di mamma e papà ma soprattutto quella dei suoi genitori. Sarà sicuramente un compleanno meno affollato del solito ma Kate ha intenzione di rispettare la tradizione e sta organizzando, meteo permettendo, un party in famiglia rigorosamente all'aperto, proprio come piace a lei. "Fin quando ci sarà Kate Middleton in casa Cambridge, nessun compleanno di famiglia passerà senza una degna celebrazione"spiega la royal editor Katie Nicholl. Svela anche quelli che sono i piani di Kate per il party del piccolo Luois e racconta: "Le piace organizzare party per bambini. Di solito gli riescono bene, anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton Il compleanno del principe Louis: ecco come festeggerà con mamma Kate Middleton Vanity Fair Italia Il principe Louis compie 2 anni. Le foto sono un messaggio per chi lotta contro il Covid-19

Le mani colorate, la camicia a quadri, il sorriso: è così che il piccolo Louis Arthur Charles appare nelle foto che celebrano il suo secondo compleanno. Il terzogenito di Kate Middleton e William ...

Le mani colorate, la camicia a quadri, il sorriso: è così che il piccolo Louis Arthur Charles appare nelle foto che celebrano il suo secondo compleanno. Il terzogenito di Kate Middleton e William ...