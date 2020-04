James Gunn condivide le "10 serie tv più sottovalutate degli anni 2000" da vedere in quarantena (Di giovedì 23 aprile 2020) James Gunn ha segnalato su Instagram le 10 serie tv più sottovalutate degli anni 2000 da vedere in quarantena con un binge watching. Proseguono i consigli per la quarantena di James Gunn. Il regista cinefilo e amante dei social è intervenuto su Instagram per segnalare 10 serie tv più sottovalutate degli anni 2000 da recuperare con un binge watching. James Gunn continua a fare compagnia ai fan in questo periodo di chiusura forzata. Dopo aver consigliato 54 film d'azione da vedere in quarantena, adesso tocca a 10 serie tv sottovalutate andate in onda negli anni 2000. La lista include show decisamente poco noti o piuttosto strani, come la docuserie di Errol Morris First Person o la docuserie Karachi Kops, a testimoniare i gusti ... Leggi su movieplayer James Gunn : "Ritorno al futuro è il film perfetto"

Guardiani della Galassia - James Gunn : “L’Awesome Mix completo è su Spotify”

Guardiani della Galassia : James Gunn svela quali canzoni sono state tagliate dai film (Di giovedì 23 aprile 2020)ha segnalato su Instagram le 10tvdain quarantena con un binge watching. Proseguono i consigli per la quarantena di. Il regista cinefilo e amante dei social è intervenuto su Instagram per segnalare 10tvda recuperare con un binge watching.continua a fare compagnia ai fan in questo periodo di chiusura forzata. Dopo aver consigliato 54 film d'azione dain quarantena, adesso tocca a 10tvandate in onda negli. La lista include show decisamente poco noti o piuttosto strani, come la docudi Errol Morris First Person o la docuKarachi Kops, a testimoniare i gusti ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? James Gunn condivide le '10 serie tv più sottovalutate degli anni 2000' da vedere in quarantena… - GioelePaglia : James Gunn, Edgar Wright, Rian Johnson e altri registi elencano i cinque film che ritengono perfetti - sfiorata82 : RT @badtasteit: #JamesGunn Edgar Wright, Rian Johnson e molti altri registi elencano i cinque film che ritengono perfetti - cinespression : New post: James Gunn rivela la sua top 5 di film perfetti che include Ritorno al Futuro - ironcries : James Gunn ha già scelto la maggior parte del soundtrack dei guardiani della galassia vol. 3 e non vedo l’ora di ascoltarla aiuto -