Dieta chetogenica: tieni a bada colesterolo e trigliceridi (Di giovedì 23 aprile 2020) La Dieta chetogenica, al centro dell’attenzione scientifica da molti anni, è legata a diversi benefici. Tra questi citiamo l’influenza sui livelli del colesterolo e su quelli dei trigliceridi, con ovvie conseguenze positive per la salute cardiovascolare. Per quanto riguarda il primo dei due benefici ricordiamo che, per essere precisi, si dovrebbe parlare di aumento dei livelli di colesterolo HDL (lipoproteine ad alta densità), il cosiddetto colesterolo buono. Come mai la Dieta chetogenica influisce sui suoi valori? Il motivo è molto semplice: gli schemi alimentari a basso contenuto di carboidrati sono contraddistinti dalla presenza di numerose fonti di acidi grassi essenziali (p.e. gli omega 3), nutrienti fondamentali per tenere sotto controllo il colesterolo cattivo. La scienza si è più volte soffermata sugli effetti dell’assunzione ... Leggi su dilei Coronavirus - obesità e psoriasi : mettersi a dieta chetogenica difende dall’infezione rafforzando il sistema immunitario (Di giovedì 23 aprile 2020) La, al centro dell’attenzione scientifica da molti anni, è legata a diversi benefici. Tra questi citiamo l’influenza sui livelli dele su quelli dei, con ovvie conseguenze positive per la salute cardiovascolare. Per quanto riguarda il primo dei due benefici ricordiamo che, per essere precisi, si dovrebbe parlare di aumento dei livelli diHDL (lipoproteine ad alta densità), il cosiddettobuono. Come mai lainfluisce sui suoi valori? Il motivo è molto semplice: gli schemi alimentari a basso contenuto di carboidrati sono contraddistinti dalla presenza di numerose fonti di acidi grassi essenziali (p.e. gli omega 3), nutrienti fondamentali per tenere sotto controllo ilcattivo. La scienza si è più volte soffermata sugli effetti dell’assunzione ...

