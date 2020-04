Coronavirus | Giacomoni | ‘preoccupante plotone esecuzione M5S contro Fi’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – ‘Ciò che fa più ribrezzo non è solo la sguaiatezza di Dino GiarrussoGiorgio Mulè su una rete televisiva pubblica, dal momento che l’educazione e il senso del rispetto sono elementi che attengono la sfera personale e definiscono la vera natura di ciascuno, ma, soprattutto, la micidiale macchina del fango social che le parole del parlamentare del M5S hanno messo in moto”. Lo afferma Sestino, vicepresidente della commissione Finanze alla Camera e componente del coordinamento di presidenza di Forza Italia. “Giarrusso -sottolinea l’esponenente azzurro- dice che è preoccupato perché c’è in Parlamento un partito come Forza Italia, che in realtà ha una grande storia e anche in questo momento sta dimostrando di avere veramente a cuore gli interessi ...