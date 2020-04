Come la Lombardia ha costretto le RSA a riaprire durante l’emergenza Coronavirus (Di giovedì 23 aprile 2020) Ieri nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera Attilio Fontana si è detto in pace con la sua coscienza per quanto fatto in Lombardia durante l’emergenza Coronavirus. Oggi Maddalena Oliva sul Fatto Quotidiano racconta un nuovo documento ufficiale della Regione, intitolato “Chiarimenti relativi all’applicazione dell’Ordinanza del Ministero dellaSalute di intesa con il Presidente di Regione Lombardia”. Data: 23 febbraio 2020, ovvero due giorni dopo lo scoppio del primo focolaio a Codogno. Nel documento della Regione si legge: “Le case di riposo/Rsa restano aperte a visite di parenti che devono attenersi alla regola di accesso alla struttura in numero non superiore a 1 visitatore per paziente. Anche i Centri Diurni rimarranno aperti. Con riferimento alle Unità d’offerta sociali, considerato che tali strutture sono ... Leggi su nextquotidiano Pacchetto Famiglia/ Regione Lombardia approvato bando : bonus - come fare domanda

Coronavirus : assessore Istruzione Lombardia - ‘non so come arriveremo a settembre’

FINANZIARIA LOMBARDIA 3 MILIARDI/ Testo ufficiale : come sono distribuite risorse (Di giovedì 23 aprile 2020) Ieri nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera Attilio Fontana si è detto in pace con la sua coscienza per quanto fatto inl’emergenza. Oggi Maddalena Oliva sul Fatto Quotidiano racconta un nuovo documento ufficiale della Regione, intitolato “Chiarimenti relativi all’applicazione dell’Ordinanza del Ministero dellaSalute di intesa con il Presidente di Regione”. Data: 23 febbraio 2020, ovvero due giorni dopo lo scoppio del primo focolaio a Codogno. Nel documento della Regione si legge: “Le case di riposo/Rsa restano aperte a visite di parenti che devono attenersi alla regola di accesso alla struttura in numero non superiore a 1 visitatore per paziente. Anche i Centri Diurni rimarranno aperti. Con riferimento alle Unità d’offerta sociali, considerato che tali strutture sono ...

borghi_claudio : Guardando i dati ufficiali delle morti per COVID19, supponendo che siano affidabili, non si può non notare il caso… - Mov5Stelle : COME STANNO DAVVERO LE COSE IN LOMBARDIA? Le responsabilità devono essere chiarite e i leader politici devono risp… - IlContiAndrea : Mi colpisce sempre il dato dei 500 morti giornalieri, in media. Soprattutto Lombardia e Milano. E non calano, trann… - chiccaditarant1 : RT @LGmarangon: Provate a immaginare che cosa avrebbero gridato i leghisti ai #Meridionali se quanto è successo e sta succedendo in regioni… - CranteP : RT @Mov5Stelle: COME STANNO DAVVERO LE COSE IN LOMBARDIA? Le responsabilità devono essere chiarite e i leader politici devono rispondere d… -