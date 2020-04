Agenzia_Ansa : Conte: 'La Fase 2 dal 4 maggio, mascherine e distanza fino al vaccino' #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Conte: 'Sulle aperture anticipate il 27 aprile ulteriore riflessione' Il premier agli enti locali: Chiudere fase 1… - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT : 'Distanze e mascherine finché non c'è il vaccino' #coronavirus #ANSA - Majden3 : RT @NatangeloM: Aperture - La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #4maggio #aperture #colao #fase2 #conte #zaia #fontana… - MarcoCiprianoRF : RT @NatangeloM: Aperture - La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #4maggio #aperture #colao #fase2 #conte #zaia #fontana… -

Ultime Notizie dalla rete : Aperture Fase 2: spostamenti fra Comuni e Regioni e aperture di negozi, bar e ristoranti Corriere della Sera Aperture dopo il 4 maggio, le ipotesi a cui sta lavorando il governo

Si ipotizza che per i negozi la data più probabile sia l’11 maggio, prevedendo aperture in orari differenti e imponendo l’obbligo della mascherina. Mentre per ristoranti e bar si supporrebbe il 18 ...

Ecocentro rifiuti Montegrotto: aperture straordinarie il 28 e 29 aprile per ridurre le code

Etra Spa ha disposto due aperture straordinarie martedì 28 e mercoledì 29 aprile dalle 14 alle 17 del centro per il conferimento dei rifiuti di via Tito Speri, 4, in zona Industriale, a Montegrotto.

