Agnelli | «Anticipo soldi Uefa iniezione di liquidità necessaria per i club»

Commentando la decisione dell'Uefa di anticipare ai club circa 70 milioni di euro per Euro 2020, Andrea Agnelli, presidente della European club Association (ECA), ha dichiarato: "Tutto ciò rappresenta un'iniezione di liquidità necessaria alle finanze dei club ed è il risultato del lavoro congiunto della ECA con la Uefa per la protezione dei club in …"

Andrea Agnelli, presidente della European Club Association (ECA), ha dichiarato: "Tutto ciò rappresenta un'iniezione di liquidità necessaria alle finanze dei club ed è il risultato del lavoro ...

