Adebayor | Aiuti per Coronavirus? Chiedete ad altri Togolese choc | Io sono io

Corriere : Adebayor, niente aiuti al Togo: «Coi soldi miei faccio ciò che voglio. Chiedete a Drogb... - _Vito___ : RT @Corriere: Adebayor, niente aiuti al Togo: «Coi soldi miei faccio ciò che voglio. Chiedete a Drogb... - PharrisGiacomo : RT @Corriere: Adebayor, niente aiuti al Togo: «Coi soldi miei faccio ciò che voglio. Chiedete a Drogb... - _emme95 : RT @Corriere: Adebayor, niente aiuti al Togo: «Coi soldi miei faccio ciò che voglio. Chiedete a Drogb... - Corriere : Adebayor, niente aiuti al Togo: «Coi soldi miei faccio ciò che voglio. Chiedete a Drogb... -

Stanno piovendo tantissime critiche su Emmanuel Adebayor per la sua decisione di non dare aiuti nel corso dell’emergenza per il Coronavirus: dalla sua patria, il Togo, non sono poche le polemiche in ...L’Africa, continente già interessato da una grave arretratezza socio-economica sta ricevendo aiuto anche da alcune delle sue personalità di maggior spicco. Tra queste i calciatori Eto’o e Drogba che, ...