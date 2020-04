Peluso | «Le soddisfazioni col Sassuolo come gli Scudetti con la Juve»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Le dichiarazioni di Federico, difensore del, che ha parlato anche della sua esperienza con lantus Federicoè intervenuto in diretta sui canali social delnel corso di A Casa, insieme a Paolo Cannavaro e ad Ale Matri. Ecco le parole del difensore neroverde riportate daNews.net. LA SCOMMESSA – «Sono pronto a scommettere su Locatelli: sarà il futuro centrocampista della Nazionale, ha grande talento e in un anno ha avuto una crescita impressionante». IL– «E’ una delle scelte più azzeccate che ho fatto. Sono arrivato dallama non ho fatto un passo indietro. Leche mi sono tolto con questo club li paragono aglicon laperché ho conosciuto persone incredibili, anche a livello dirigenziale». LA– «E’ stato ...