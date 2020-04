Pagamento Pensioni Maggio 2020, date anticipate: calendario per poste e banca (Di mercoledì 22 aprile 2020) Come è successo per il Pagamento delle Pensioni di Aprile, anche a Maggio l’INPS anticiperà l’assegno per i pensionati a causa dell’emergenza del Coronavirus. Anche questo mese quindi per evitare assembramenti e code alle poste, coloro che non hanno richiesto l’accredito del trattamento Pensionistico su conto corrente postale o su libretto postale si dovranno recare agli sportelli scaglionati in vari giorni. Vediamo il calendario completo. Pagamento Pensioni di Maggio 2020: l’ordinanza della protezione civile Riportiamo l’ordinanza ufficiale della protezione civile, pubblicata il mese scorso e ancora attuale per il Pagamento delle Pensioni di Maggio da parte dell’INPS: “Allo scopo di consentire, a poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla riscossione ... Leggi su pensionipertutti Coronavirus - pensioni in pagamento alle Poste dal 27 aprile : negli uffici solo in ordine alfabetico

Pensioni ultime notizie : pagamento in anticipo a maggio. Le date

