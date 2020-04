Movimento 5 Stelle: espulsi Mario Giarrusso e Nicola Acunzo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Movimento 5 Stelle: espulso il senatore Mario Michele Giarrusso per non aver effettuato i rimborsi attraverso la restituzione di parte dello stipendio. Espulso anche il deputato Nicola Acunzo, anche in questo caso per problemi legati ai rimborsi. Sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle il senatore Mario Giarrusso e il deputato Nicola Acunzo, entrambi per … L'articolo Movimento 5 Stelle: espulsi Mario Giarrusso e Nicola Acunzo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Michele Giarrusso e Nicola Acunzo espulsi da Movimento 5 Stelle/ Mancati rimborsi

Mario Michele Giarrusso espulso dal Movimento 5 Stelle

