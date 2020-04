MEF su Garanzia Italia: “Ottima notizia. Sostegno per imprese in difficoltà” (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze commenta con una certa soddisfazione l’inizio dell’operatività di Garanzia Italia, il programma affidato a Sace per ilo rilascio di finanziamenti alle imprese con garanzie statali. “Un’ottima notizia per l’attuazione delle misure di Sostegno alla liquidità messe in campo dal Governo”, la definisce il MEF in una nota, mettendo il punto soprattutto sulla velocità di questo strumento, che consentirà il rilascio di garanzie in 48 ore. Le imprese e le banche , inoltre, potranno utilizzare anche il simulatore messo a disposizione da Sace sul proprio portale, che rilascia una prima indicazione dell’importo finanziabile e delle diverse tipologie di garanzie previste dal Decreto Liquidità. “Garanzia Italia – sottolinea il MEF – ... Leggi su quifinanza Coronavirus - slitta il decreto sul credito alle aziende. Mef : “Garanzia statale del 90%”. Patuanelli : “Chiediamo di arrivare al 100% (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze commenta con una certa soddisfazione l’inizio dell’operatività di, il programma affidato a Sace per ilo rilascio di finanziamenti allecon garanzie statali. “Un’ottimaper l’attuazione delle misure dialla liquidità messe in campo dal Governo”, la definisce il MEF in una nota, mettendo il punto soprattutto sulla velocità di questo strumento, che consentirà il rilascio di garanzie in 48 ore. Lee le banche , inoltre, potranno utilizzare anche il simulatore messo a disposizione da Sace sul proprio portale, che rilascia una prima indicazione dell’importo finanziabile e delle diverse tipologie di garanzie previste dal Decreto Liquidità. “– sottolinea il MEF – ...

"Un'ottima notizia per l'attuazione delle misure di sostegno alla liquidità messe in campo dal Governo", la definisce il MEF in una nota, mettendo il punto soprattutto sulla velocità di questo ...

