Maverick Vinales, MotoGP: “La Ducati è stata più di una tentazione, decisiva la fiducia della Yamaha” (Di mercoledì 22 aprile 2020) “La Ducati è stata qualcosa in più di una semplice tentazione”. Maverick Vinales non si nasconde e racconta quanto successo negli ultimi mesi al sito ufficiale della MotoGP. Lo spagnolo del team Monster Energy Yamaha, ha da poco rinnovato il suo contratto con la casa di Iwata per altri due anni ma, come spiega nel corso dell’intervista, è stato un accordo meno scontato di quel che è sembrato. “Non è stato così semplice e immediato – sottolinea – Avevo bisogno di conferme. Poi però ho ottenuto ciò che mi mancava l’anno scorso ovvero la totale fiducia di Yamaha e sapere al 100% che volevano proseguire il rapporto. Sono molto felice di poter restare per altri due anni a far parte di questa squadra per provare a lottare per il titolo iridato. In fondo questa è la cosa più ... Leggi su oasport Maverick Vinales : “Spero Valentino Rossi resti in Yamaha”

