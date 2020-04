Mattarella riceve Conte al Quirinale: “Dall’Ue serve una concreta solidarietà per la ripartenza” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Oggi si è svolto un incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte al Quirinale. Durante l'incontro si è fatto il punto sullo stato delle trattative in Ue per l'emergenza del coronavirus. L'auspicio emerso, a quanto si apprende, è che dalla riunione dei leader Ue di domani possa concretizzarsi la solidarietà europea necessaria per la ripartenza economica e sociale. Leggi su fanpage Quirinale : Mattarella riceve presidente Microsoft Smith

Quirinale : Mattarella riceve presidente Microsoft Smith (Di mercoledì 22 aprile 2020) Oggi si è svolto un incontro tra il presidente della Repubblica Sergioe il premier Giuseppeal. Durante l'incontro si è fatto il punto sullo stato delle trattative in Ue per l'emergenza del coronavirus. L'auspicio emerso, a quanto si apprende, è che dalla riunione dei leader Ue di domani possa concretizzarsi la solidarietà europea necessaria per la ripartenza economica e sociale.

sportface2016 : Salto con l'asta, la promessa #Nnachi riceve l'attestato di 'Alfiere della Repubblica' da #Mattarella - iddaturidda56 : RT @Anita92909877: #staseraitalia Quella detta ora non 6un singolo casa, Salvini aveva parlato di un caso analogo in Toscana, chi ha un tum… - docst : RT @Anita92909877: #staseraitalia Quella detta ora non 6un singolo casa, Salvini aveva parlato di un caso analogo in Toscana, chi ha un tum… - Anita92909877 : #staseraitalia Quella detta ora non 6un singolo casa, Salvini aveva parlato di un caso analogo in Toscana, chi ha u… - Roselmeti : @SamIfCat @TerreImpervie @MauroCelestini Questa è una maggioranza farlocca, Mattarella se volesse avrebbe il potere… -