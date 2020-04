Liverpool, Salah: non solo gol, l’egiziano è determinante come rifinitore (Di mercoledì 22 aprile 2020) Salah è determinante anche per la rifinitura dei Reds. In ogni stagione, genera tantissime occasioni da rete Nel Liverpool di Klopp, Salah si è affermato come uno degli attaccanti migliori al mondo. Anche se forse non ha più toccato i picchi della stagione 2017-2018, ha continuato a segnare una valanga di gol e non solo. L’egiziano, infatti, ha sempre effettuato tantissimi assist. In questa stagione è già a quota 6. L’ex Roma è il giocatore del Liverpool che, dopo Alexander-Arnold, totalizza più passaggi chiave per 90′ (1.87) e più Expected Assists (0.29). Dati che certificano il suo peso nella rifinitura dei Reds. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Salah e Manè - il Liverpool torna a vincere : Klopp esulta contro la panchina del Bournemouth

La formazione-tipo: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Col Manchester City, secondo ma escluso dalle Coppe europee per ...

