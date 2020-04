Le acque di scarico potrebbero aiutare a mappare i nuovi contagi da coronavirus (Di mercoledì 22 aprile 2020) Mentre si cerca di affidarsi alla tecnologia e alle applicazioni per provare a tracciare la linea del contagio da coronavirus, una risposta inattesa su una nuova possibilità di mappatura per la diffusione del coronavirus potrebbe arrivare dalle acque di scarico. Uno studio del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità apre uno spiraglio sul fatto di poter individuare aree delle nostre città o dei nostri centri urbani in generale all’interno delle quali il coronavirus potrebbe essere più diffuso. LEGGI ANCHE > Nei negozi di abbigliamento della fase 2: i vestiti sanificati dopo la prova in camerino acque di scarico, la possibilità di mappare il coronavirus Il tutto attraverso le analisi delle acque di scarico, all’interno delle quali sono contenute delle tracce evidenti del virus. Uno studio che non sia ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - tracce di Rna nelle acque di scarico di Roma e Milano : la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità

