Lazio | 80 positivi in più

(Di mercoledì 22 aprile 2020) -Asl Roma 1: 14 nuovi casi. Deceduta una donna di 72 anni con precedenti patologie. 97 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da domani verrà raddoppiata l’attività dei tamponi drive in per persone in isolamento domiciliare convocate dalla asl -Asl Roma 2: 6 nuovi casi. 12 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. -Asl Roma 3: 9 nuovi casi, di cui 2 in isolamento domiciliare. 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si stanno eseguendo controlli sulla RSA Villa Carla -Asl Roma 4: 2 nuovi casi. 101 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i lavori delle Usca-r per i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio di Campagnano, Santa Marinella e Civitavecchia -Asl Roma 5: 10 nuovi casi ...