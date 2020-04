Industria | a febbraio fatturato e ordini in calo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Al’Istat stima che ildell’, al netto dei fattori stagionali, diminuisca del 2,1% rispetto al mese precedente; nella media degli ultimi tre mesi l’indice generale e’ rimasto pressoche’ stabile, con una variazione del +0,1% rispetto alla media dei tre mesi precedenti. Anche gli ordinativi registrano unrispetto al mese predente del 4,4%, mentre nella media degli ultimi tre mesi sono aumentati dello 0,4% rispetto alla media dei tre mesi precedenti.La dinamica delriflette variazioni negative sia sul mercato interno (-2,3%) sia su quello estero (-1,5%). Per gli ordinativi la diminuzione deriva da andamenti analoghi per le commesse provenienti dal mercato interno e per quelle provenienti dall’estero (-4,4% le prime e -4,3% le seconde). Corretto per gli effetti di calendario (i giorni ...