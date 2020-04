Fuori dal Coro, Vittorio Feltri: «Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori» – Video (Di mercoledì 22 aprile 2020) Fuori dal Coro, Vittorio Feltri “Credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori“. Siamo pronti a scommetterci: le parole pronunciate su Rete4 da Vittorio Feltri scateneranno non poche polemiche. Per ovvi motivi che non necessitano d’essere esplicitati. Intervenendo a Fuori dal Coro, ieri sera il giornalista si è lasciato andare a fragorose dichiarazioni sul Sud Italia e in particolare sulla Campania, a partire dalle recenti dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca e dalle critiche rivolte alla Lombardia per la gestione dell’emergenza. La prima staffilata, Feltri l’ha rifilata commentando le parole di De Luca, che nei giorni scorsi aveva annunciato di essere pronto a chiudere i confini campani per arginare le possibili “corse in avanti” da parte di Regioni con alto tasso di contagi da Coronavirus. “Credo che ... Leggi su davidemaggio Laura Pausini vince agli ascolti in prima serata - Fuori dal coro talk show più visto della serata

Vittorio Feltri a Fuori dal coro : “Meridionali inferiori - subiscono il complesso”

SPILLO/ Dalla von der Leyen all’ufficio anti-fake - quelle strane regole “fuorilegge” (Di mercoledì 22 aprile 2020)dalche i, in“. Siamo pronti a scommetterci: le parole pronunciate su Rete4 dascateneranno non poche polemiche. Per ovvi motivi che non necessitano d’essere esplicitati. Intervenendo adal, ieri sera il giornalista si è lasciato andare a fragorose dichiarazioni sul Sud Italia e in particolare sulla Campania, a partire dalle recenti dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca e dalle critiche rivolte alla Lombardia per la gestione dell’emergenza. La prima staffilata,l’ha rifilata commentando le parole di De Luca, che nei giorni scorsi aveva annunciato di essere pronto a chiudere i confini campani per arginare le possibili “corse in avanti” da parte di Regioni con alto tasso di contagi danavirus. “che ...

Mov5Stelle : ?? MAFIOSI FUORI PER DECRETO? UN’ALTRA MENZOGNA DI SALVINI Con la bufala dei mafiosi che escono dal carcere per dec… - LegaSalvini : MAFIOSI FUORI DAL CARCERE CON LA SCUSA DEL CORONAVIRUS. MATTEO SALVINI È UNA FURIA - M5S_Senato : La cura dell’orto? Ora è possibile anche fuori dal Comune di residenza - MassimoLelli1 : RT @TarroGiulio: Vi comunico che ho registrato un'intervista per mediaset che 'dovrebbe' andare in onda questa sera su rete4 per il program… - Luigi74085088 : RT @ilPermeista: I piddini e i grillini indignati??per la filippica rivolta dal senatore #Bagnai a #Conte credono che in Parlamento si vada… -