Francesco Totti, sorpresa agli studenti di Bergamo: compare nella videochat di classe (Di mercoledì 22 aprile 2020) Bergamo è probabilmente l’emblema della tragedia causata dal coronavirus in Italia. Per questo Francesco Totti ha voluto fare una sorpresa nel pomeriggio ai ragazzi dell”Istituto Comprensivo Gioele Solari’ è di certo indimenticabile. L’ex capitano della Roma oggi è entrato – anche se virtualmente – nelle case degli alunni di elementari e medie dell’Istituto Comprensivo di Albino, una delle zone più colpite dal coronavirus in provincia di Bergamo. Francesco Totti ha chiacchierato con i ragazzi e i genitori, spaziando dal campo alla vita familiare. “Nei sacrifici c’è determinazione e voglia”, ricorda la leggenda giallorossa in relazione al recupero incredibile dall’infortunio che nel 2006 poteva fargli saltare il Mondiale, poi vinto, in Germania. Una lezione di vita su come si superano le ... Leggi su attualitavip.myblog “Sorpresa!”. Francesco Totti - il gesto per gli alunni di Bergamo è da brividi. Emozione e applausi per il ‘Pupone’

Francesco Totti e Ilary Blasi si stavano lasciando per colpa di un gatto : "Giorni di gelo…"

