Coronavirus, ultime notizie – In Italia è record di guariti. In Lombardia più di mille nuovi positivi, ma calano i decessi. Il governo valuta le linee guida sulle riaperture dopo il 4 maggio (Di mercoledì 22 aprile 2020) In evidenza: Coronavirus nel mondo: le notizie in tempo realeCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Emilia Romagna, in calo gli attuali positivi. 57 le nuove vittime ANSA/GIORGIO BENVENUTI Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano BonacciniIn Emilia-Romagna sono 23.434 i casi di positività al Coronavirus, 342 in più rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 445 (7.146 in totale). Sono in calo i casi attualmente positivi: -160 rispetto a ieri (13.084 contro 13.244). I pazienti in terapia intensiva sono invece stabili (282), mentre diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-81). Sono 57 i nuovi decessi: 22 uomini e 35 donne. Complessivamente, le vittime in Emilia-Romagna sono ... Leggi su open.online Coronavirus - rispetto a ieri i pazienti positivi scendono ancora (ma solo di 10 unità). Le vittime superano quota 25mila : nelle ultime 24 ore sono state 437 – Il bollettino della Protezione civile

CORONAVIRUS AGGIORNAMENTI ITALIA/ Ultime notizie : 107699 malati (-10) - +473 morti

Coronavirus e fase 2 in Italia - le ultime dalla conference call : si va verso la riapertura (Di mercoledì 22 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo reale(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Emilia Romagna, in calo gli attuali positivi. 57 le nuove vittime ANSA/GIORGIO BENVENUTI Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano BonacciniIn Emilia-Romagna sono 23.434 i casi di positività al, 342 in più rispetto a ieri. Inelle24 ore sono invece 445 (7.146 in totale). Sono in calo i casi attualmente positivi: -160 rispetto a ieri (13.084 contro 13.244). I pazienti in terapia intensiva sono invece stabili (282), mentre diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-81). Sono 57 i nuovi decessi: 22 uomini e 35 donne. Complessivamente, le vittime in Emilia-Romagna sono ...

rtl1025 : ?? Dall'inizio dell'emergenza non è 'mai stato così alto il numero di pazienti dimessi e guariti' dal #coronavirus.… - rtl1025 : ?? Nuova impennata del numero di morti da #coronavirus registrati nel #RegnoUnito nelle ultime 24 ore, dopo il consi… - SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - zazoomnews : CORONAVIRUS AGGIORNAMENTI ITALIA- Ultime notizie: 107699 malati (-10) +473 morti - #CORONAVIRUS #AGGIORNAMENTI… - zazoomblog : Coronavirus e fase 2 in Italia le ultime dalla conference call: si va verso la riapertura - #Coronavirus #Italia… -