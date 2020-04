Consegne a domicilio in Campania | pasticcieri spaccati | Poppella non riapre | Bellavia sì

Leggi su fanpage

(Di mercoledì 22 aprile 2020) "Troppi obblighi e restrizioni e pomeriggio vietato". Inapoletani si spaccano sull'ordinanza della Regioneche ha sbloccato leda lunedì 27 aprile. Molti non riapriranno, come Ciro: "Impossibile con questi orari e condizioni". Ok, invece da Vincenzo: "Già aperte le prenotazioni online per lunedì".