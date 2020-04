Assetto Corsa Competizione: Annunciata la SRO E-Sport GT Series 2020 (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’editore globale 505 Games e Kunos Simulazioni sono lieti di annunciare che la SRO E-Sport GT Series 2020 sta per iniziare con il primo evento online a Silverstone (UK), dove il 26 aprile si svolgerà il primo Round di un campionato strutturato che coinvolgerà veri piloti e celebrità del mondo GT3. Questo nuovo campionato consisterà in gare di Assetto Corsa Competizione per tre classi distinte: una Pro Series per i concorrenti reali, una Silver Series per i piloti sim invitati e una Am Series per le qualificazioni al pubblico. Le iscrizioni sono aperte per i piloti che sperano di qualificarsi mentre la gara pubblica di hot-lap inizia il 26 aprile e si protrarrà fino al 3 maggio. I round di apertura delle Pro e Silver Series andranno in scena a Silverstone, con l’inizio ... Leggi su gamerbrain Assetto Corsa Competizione arriverà quest’estate anche su Xbox e PlayStation

Assetto Corsa Competizione sfreccerà su PS4 e Xbox One questa estate

Assetto Corsa Competizione arriva su Playstation 4 e Xbox One questa estate (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’editore globale 505 Games e Kunos Simulazioni sono lieti di annunciare che la SRO E-GTsta per iniziare con il primo evento online a Silverstone (UK), dove il 26 aprile si svolgerà il primo Round di un campionato strutturato che coinvolgerà veri piloti e celebrità del mondo GT3. Questo nuovo campionato consisterà in gare diper tre classi distinte: una Proper i concorrenti reali, una Silverper i piloti sim invitati e una Amper le qualificazioni al pubblico. Le iscrizioni sono aperte per i piloti che sperano di qualificarsi mentre la gara pubblica di hot-lap inizia il 26 aprile e si protrarrà fino al 3 maggio. I round di apertura delle Pro e Silverandranno in scena a Silverstone, con l’inizio ...

Sasanis86022733 : Assetto Corsa Ultimate Edition -79% ¥905 - LeclercsThe : 'Ci sono le Ferrari in GT vero? Speriamo... Ok allora stasera Assetto Corsa con la 488' ~@Charles_Leclerc… - LeclercsThe : Charles live on Twitch playing Fortnite! E sta parlando molto in italiano... non è una novità ;) E stasera 18.30 ci… - InvisionGameCom : Assetto Corsa Competizione 2020 SRO E-Sport GT Series Announced - alex_bomber94 : @Albyg0 @daviderumore17 Comunque secondo me,parere personale, é fatto malissimo su f1 2019 questo circuito, con ass… -

Ultime Notizie dalla rete : Assetto Corsa Assetto Corsa Competizione: Annunciata la SRO E-Sport GT Series 2020 GamerBrain.net Assetto Corsa Competizione: Annunciata la SRO E-Sport GT Series 2020

Questo nuovo campionato consisterà in gare di Assetto Corsa Competizione per tre classi distinte: una Pro Series per i concorrenti reali, una Silver Series per i piloti sim invitati e una Am Series ...

Lamborghini Squadra Corse in SRO E-Sport GT con un trio ufficiale

I Lamborghini Factory Driver Andrea Caldarelli, Albert Costa e Dennis Lind rappresenteranno la Squadra Corse nell’SRO E-Sport GT Series, il nuovo campionato di simulazione in cui piloti reali sfidano ...

Questo nuovo campionato consisterà in gare di Assetto Corsa Competizione per tre classi distinte: una Pro Series per i concorrenti reali, una Silver Series per i piloti sim invitati e una Am Series ...I Lamborghini Factory Driver Andrea Caldarelli, Albert Costa e Dennis Lind rappresenteranno la Squadra Corse nell’SRO E-Sport GT Series, il nuovo campionato di simulazione in cui piloti reali sfidano ...