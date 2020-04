Aida Nizar arrestata: ecco cosa è successo a casa con il compagno (Di mercoledì 22 aprile 2020) Guai per Aida Nizar, che è stata arrestata nel cuore della notte dopo una furiosa lite con il compagno Fernando. L’ex gieffina stava trascorrendo la sua quarantena a Madrid con il fidanzato, ma durante una violenta discussione la donna avrebbe preso un coltello per minacciarlo. I vicini della Nizar impauriti dalle urla pare abbiano chiamato la Polizia, ma stando a quello che riportano i media spagnoli la donna all’inizio non avrebbe fatto entrare gli agenti, che hanno dovuto minacciare di fare irruzione con la forza. A riportare per primo la notizia è stato il quotidiano La Vanguardia. “Aida Nizar è stata arrestata dalla polizia nazionale lunedì mattina per aver presumibilmente minacciato il suo partner con un coltello a casa sua. Una discussione con il suo ragazzo, Fernando, sarebbe stata la causa dell’arresto. Aida Nizar lo avrebbe ... Leggi su bitchyf Aida Nizar arrestata | lite col fidanzato per la ex gieffina

ULTIMO MINUTO – Arrestata Aida Nizar - ecco cosa è successo

Aida Nizar arrestata : avrebbe minacciato il suo fidanzato con un coltello (Di mercoledì 22 aprile 2020) Guai per, che è statanel cuore della notte dopo una furiosa lite con ilFernando. L’ex gieffina stava trascorrendo la sua quarantena a Madrid con il fidanzato, ma durante una violenta discussione la donna avrebbe preso un coltello per minacciarlo. I vicini dellaimpauriti dalle urla pare abbiano chiamato la Polizia, ma stando a quello che riportano i media spagnoli la donna all’inizio non avrebbe fatto entrare gli agenti, che hanno dovuto minacciare di fare irruzione con la forza. A riportare per primo la notizia è stato il quotidiano La Vanguardia. “è statadalla polizia nazionale lunedì mattina per aver presumibilmente minacciato il suo partner con un coltello asua. Una discussione con il suo ragazzo, Fernando, sarebbe stata la causa dell’arresto.lo avrebbe ...

trash_italiano : Aída Nizar è stata arrestata durante la quarantena: ecco cosa è successo - StraNotizie : Aida Nizar arrestata: ecco cosa è successo a casa con il compagno - ahoy_boy98 : Non ho mai amato particolarmente il trash di Aida Nizar e votai persino per eliminarla nel televoto contro F4v0l0s0… - unaparolina : Ex gieffina arrestata ????? - cs_raffa : RT @trash_italiano: Aída Nizar è stata arrestata durante la quarantena: ecco cosa è successo -