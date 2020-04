Wonder Woman si scontra con Captain Marvel in una super fanart (Di martedì 21 aprile 2020) Wonder Woman e Captain Marvel sono le protagoniste di una super fanart di BossLogic: vediamola insieme! Wonder Woman, ovvero Diana Prince, combatte contro Captain Marvel, nome di battaglia di Carol Danvers, in una nuova, strepitosa fanart dell'artista BossLogic, ma chi avrà la meglio tra le due supereroine? È uno scontro che, ammettiamolo, tutti vorremmo vedere sul grande schermo: Diana Prince vs. Carol Danvers, Wonder Woman vs. Captain Marvel e... Gal Gadot vs. Brie Larson. Beh, in questa fanart - cortesia di BossLogic - ci andiamo abbastanza vicino... "Ho notato che realizzo poche battaglie al femminile. Wonder Woman vs. Captain Marvel. Per chi tifate? #MultiVersus". Chi credete che possa prevalere, in uno scontro tra le due versioni ... Leggi su movieplayer Connie Nielsen teme un nuovo slittamento per Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 manterrà la continuità narrativa di Batman V Superman

Wonder Woman 1984 : Gal Gadot in copertina su Empire (Di martedì 21 aprile 2020)sono le protagoniste di unadi BossLogic: vediamola insieme!, ovvero Diana Prince, combatte contro, nome di battaglia di Carol Danvers, in una nuova, strepitosadell'artista BossLogic, ma chi avrà la meglio tra le dueeroine? È uno scontro che, ammettiamolo, tutti vorremmo vedere sul grande schermo: Diana Prince vs. Carol Danvers,vs.e... Gal Gadot vs. Brie Larson. Beh, in questa- cortesia di BossLogic - ci andiamo abbastanza vicino... "Ho notato che realizzo poche battaglie al femminile.vs.. Per chi tifate? #MultiVersus". Chi credete che possa prevalere, in uno scontro tra le due versioni ...

giancazerb8 : @matteosalvinimi MATTEO IO NON HO UN MINIMO SGARRO CON LEGGE E GIUSTIZIA: MA NON POSSO NON POSSO VEDERE DONNE ED UO… - ciassette : @kiaracarta Nn lo sapevo!magari qualcosa vede! Tu tutto bene?visto che da tweet wonder. woman a odierni hai fatto un 'silenzio'di 16-17ore! - moonbeky : Oggi farò workout nonostante mi sia venuto il ciclo in anticipo Mi sento un po’ wonder woman - NaturoLucaCM : @mi_servi Quindi minestrina con le stelline quella di Wonder Woman? ???????? - AVigevano : @Candy__Conte__7 Numeri alla mano, Vasileva ha migliorato (o mantenuto) tutti i fondamentali rispetto alla stagione… -

Ultime Notizie dalla rete : Wonder Woman Wonder Woman si scontra con Captain Marvel in una super fanart Movieplayer.it Wonder Woman si scontra con Captain Marvel in una super fanart

Wonder Woman, ovvero Diana Prince, combatte contro Captain Marvel, nome di battaglia di Carol Danvers, in una nuova, strepitosa fanart dell'artista BossLogic, ma chi avrà la meglio tra le due ...

Wonder Woman vs Captain Marvel in una fan art: chi vincerà?

Dopo l'incontro tra Gal Gadot e Brie Larson i fan hanno iniziato a sognare un epico scontro tra Wonder Woman e Captain Marvel, e c'è chi si è deciso ad accontentarli. Ancora una volta è stato ...

Wonder Woman, ovvero Diana Prince, combatte contro Captain Marvel, nome di battaglia di Carol Danvers, in una nuova, strepitosa fanart dell'artista BossLogic, ma chi avrà la meglio tra le due ...Dopo l'incontro tra Gal Gadot e Brie Larson i fan hanno iniziato a sognare un epico scontro tra Wonder Woman e Captain Marvel, e c'è chi si è deciso ad accontentarli. Ancora una volta è stato ...