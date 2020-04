Uomini e Donne, anticipazioni di oggi, martedì 21 aprile: Gemma scoprirà l’identità dei suoi corteggiatori? Per lei video-chiamata inaspettata (Di martedì 21 aprile 2020) oggi, martedì 21 aprile, alle 14.45 su Canale 5, seconda puntata del nuovo format di “Uomini e Donne” pensato per il Coronavirus. Le anticipazioni svelano che la protagonista dovrebbe essere Gemma Galgani. La dama, dopo essere stata inaspettatamente scaricata da Algemiro, forse conoscerà l’identità dei suoi due nuovi corteggiatori. Per ora si celano dietro ai nickname “Occhi Blu” e “Pantera”. Ricordiamo infatti che, visto che in questo periodo non sono possibili gli incontri di persona, le modalità di corteggiamento avvengono attraverso le chat. Gemma, però, avrà anche una video-chiamata a sorpresa: chi sarà? Vedrà via Skype anche la sua amica Ida Platano, famosissima ex dama attualmente in quarantena a Brescia con il fidanzato, il suo ex cavaliere Riccardo Guarnieri. I saluti tra Gemma e ... Leggi su pianetadonne.blog Tina Cipollari - Maria De Filippi ammette : “Senza di lei Uomini e Donne…”

‘Uomini e Donne’ : commenti a caldo (21/04/2020)

Maria de Filippi "Volevo rinunciare a Tina Cipollari"/ "Uomini e donne continua e.." (Di martedì 21 aprile 2020), martedì 21, alle 14.45 su Canale 5, seconda puntata del nuovo format di “” pensato per il Coronavirus. Lesvelano che la protagonista dovrebbe essereGalgani. La dama, dopo essere stata inaspettatamente scaricata da Algemiro, forse conoscerà l’identità dei suoi due nuovi corteggiatori. Per ora si celano dietro ai nickname “Occhi Blu” e “Pantera”. Ricordiamo infatti che, visto che in questo periodo non sono possibili gli incontri di persona, le modalità di corteggiamento avvengono attraverso le chat., però, avrà anche una video-chiamata a sorpresa: chi sarà? Vedrà via Skype anche la sua amica Ida Platano, famosissima ex dama attualmente in quarantena a Brescia con il fidanzato, il suo ex cavaliere Riccardo Guarnieri. I saluti trae ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che hanno la vocazione politica, che è una forma alta della carità. Pre… - matteosalvinimi : #Salvini: Lasciami dire, Massimo, che è bizzarro che ora si reputino 'deboli e a rischio' donne e uomini dai 65 ann… - matteosalvinimi : Ci tengo a far arrivare questo messaggio alle donne e agli uomini della Polizia Locale di tutta Italia: grazie di c… - xiubeiby : RT @lermanloved: uomini: una ragazza deve avere le tette così, il culo colà, deve essere caratterialmente in questo modo, bella, capelli co… - giuliac22 : RT @aboubakar_soum: Sen. @matteosalvinimi, la sua proposta spoglia i lavoratori della loro dignità. La frutta e la verdura che arrivano sul… -