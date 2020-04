Una pantera per le campagne di Torrecuso? Il sindaco allerta Asl e carabinieri (VIDEO) (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Torrecuso (Bn) – A Torrecuso è caccia alla pantera, o almeno così sembra guardando le immagini provenienti da un VIDEO realizzato da un cittadino torrecusano. Nel filmato, girato in località Tora, si vede un animale, un grande felino, in mezzo a un campo incolto. Nel frattempo si sono moltiplicati avvistamenti e segnalazioni, alcune delle quali accompagnate da un VIDEO come quello girato dal cittadino e condiviso poi sugli immancabili social. L’episodio è stato segnalato al sindaco, Angelino Iannella, il quale ha prontamente allertato i forestali e i carabinieri di Paupisi che sono attualmente impegnati nelle ricerche. “Abbiamo avvisato anche l’Asl e sono stati avvertiti gli abitanti della zona“, ha aggiunto lo stesso primo cittadino di Torrecuso, contattato per avere delucidazioni in merito, ... Leggi su anteprima24 Martina Nasoni Instagram - la ragazza della porta accanto con lo sguardo da pantera : «Sei una bambola!»

Una pantera nelle campagne del Sannio - paura in Campania : potrebbe essere la stessa avvistata in Puglia e Molise

Taylor Mega Instagram - come una pantera sul divano : «Non riesco a non essere sensuale» (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Aè caccia alla, o almeno così sembra guardando le immagini provenienti da unrealizzato da un cittadino torrecusano. Nel filmato, girato in località Tora, si vede un animale, un grande felino, in mezzo a un campo incolto. Nel frattempo si sono moltiplicati avvistamenti e segnalazioni, alcune delle quali accompagnate da uncome quello girato dal cittadino e condiviso poi sugli immancabili social. L’episodio è stato segnalato al, Angelino Iannella, il quale ha prontamenteto i forestali e idi Paupisi che sono attualmente impegnati nelle ricerche. “Abbiamo avvisato anche l’Asl e sono stati avvertiti gli abitanti della zona“, ha aggiunto lo stesso primo cittadino di, contattato per avere delucidazioni in merito, ...

CrescenzoFilo : RT @Tristan__esdpv: Occhiblu, Pantera e Cuore di poeta in una sola foto. #uominiedonne - 9silenceglaive : RT @Tristan__esdpv: Occhiblu, Pantera e Cuore di poeta in una sola foto. #uominiedonne - LuciaFerraroEM : RT @Tristan__esdpv: Occhiblu, Pantera e Cuore di poeta in una sola foto. #uominiedonne - Tristan__esdpv : RT @Tristan__esdpv: Occhiblu, Pantera e Cuore di poeta in una sola foto. #uominiedonne - crewlicia : RT @Tristan__esdpv: Occhiblu, Pantera e Cuore di poeta in una sola foto. #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Una pantera Una pantera per le campagne di Torrecuso? Il sindaco allerta Asl e carabinieri (VIDEO) anteprima24.it Coronavirus, Fontana: "Riapertura regionalizzata sarebbe zoppa, lanciamo i Lombard bond". E sull'ospedale in Fiera: "Servirà in futuro"

c'è una tale interconnessione tra le varie filiere produttive, tra le varie attività commerciali che c'è il grosso rischio che faccia più danni che vantaggi un'apertura a spizzichi e bocconi, a ...

Uomini e donne oggi, Pantera corteggia Gemma: «Un sogno dormire abbracciati tutta la notte» | Video Witty tv

Nella puntata di oggi, martedì 21 aprile 2020, della soap spagnola Una Vita il salto temporale di dieci anni ci svela grandi novità per gli... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di ...

c'è una tale interconnessione tra le varie filiere produttive, tra le varie attività commerciali che c'è il grosso rischio che faccia più danni che vantaggi un'apertura a spizzichi e bocconi, a ...Nella puntata di oggi, martedì 21 aprile 2020, della soap spagnola Una Vita il salto temporale di dieci anni ci svela grandi novità per gli... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di ...