Troppi documenti per dare i prestiti alle imprese. Abi e sindacati danno la colpa al decreto (Di martedì 21 aprile 2020) Parte il meccanismo per i prestiti garantiti dallo Stato tramite la Sace alle imprese medie e grandi mentre, dopo la prima ondata del debutto, proseguono le richieste alle banche sui finanziamenti con la garanzia pubblica alle Pmi. E l’Abi rimanda al mittente le critiche per l’eccessiva burocrazia e complessità nel richiedere i finanziamenti: ”è il decreto” del governo “a disporre i documenti e non sono le banche che inventano le leggi, noi dobbiamo applicare il decreto legge dell’ 8 aprile e tutte le altre” che non sono abrogate, chiarisce il presidente Abi Antonio Patuelli secondo cui “tutto è partito in maniera regolare”. E anche il segretario generale della Fabi Lando Sileoni punta il dito contro due “ritardi pubblici”: il Fondo di garanzia delle Pmi e della Sace che “ha sottoscritto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 aprile 2020) Parte il meccanismo per igarantiti dallo Stato tramite la Sacemedie e grandi mentre, dopo la prima ondata del debutto, proseguono le richiestebanche sui finanziamenti con la garanzia pubblicaPmi. E l’Abi rimanda al mittente le critiche per l’eccessiva burocrazia e complessità nel richiedere i finanziamenti: ”è il decreto” del governo “a disporre ie non sono le banche che inventano le leggi, noi dobbiamo applicare il decreto legge dell’ 8 aprile e tutte le altre” che non sono abrogate, chiarisce il presidente Abi Antonio Patuelli secondo cui “tutto è partito in maniera regolare”. E anche il segretario generale della Fabi Lando Sileoni punta il dito contro due “ritardi pubblici”: il Fondo di garanzia delle Pmi e della Sace che “ha sottoscritto ...

E l’Abi rimanda al mittente le critiche per l’eccessiva burocrazia e complessità nel richiedere i finanziamenti: ”è il decreto” del governo “a disporre i documenti e non sono le banche che inventano ...

Camera di Commercio Brindisi:Documento task force della Camera di commercio di Brindisi a sostegno delle imprese

Questo il documento presentato in data odierna dalla Camera di Commercio di Brindisi alla ... è assolutamente necessario far ripartire le attività manifatturiere ed i Cantieri da troppo tempo chiusi ...

