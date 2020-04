ilNotiziarioInd : Solaro, fermato con 23 kg di sigarette di contrabbando sulla Saronno-Monza - -

I finanzieri di Paderno Dugnano (Milano) hanno fermato sulla statale Saronno-Monza un veicolo per identificarne il conducente e hanno notato un involucro nascosto tra i sedili dell’auto: era una ...È stato fermato dai finanzieri nell'ambito dei controlli per far rispettare il decreto anti coronavirus, ma in auto e in casa nascondeva 23 chili di sigarette di contrabbando. L'uomo, un italiano ...