Simeone | servizi sociali | bene confronto su rimodulazione

(Di martedì 21 aprile 2020) Roma – “Mi ritengo soddisfatto dei lavori della seduta odierna della commissione Sanita’, dove alla presenza dell’assessore alle PoliticheAlessandra Troncarelli si e’ svolto un approfondimento con le Consulte per la disabilita’ sul protocollo regionale suieducativi,e socio-sanitari, in attuazione decreto Cura Italia, siglato con Anci, sindacati ed associazioni di settore. Come ho avuto modo di sottolineare durante i lavori, il protocollo e’ un punto di partenza attorno al quale raccogliere contributi, proposte e suggerimenti.” “E quindi considero estremamente importante l’aver affrontato problematiche riguardanti le categorie piu’ svantaggiate e piu’ fragili, soprattutto in un momento caratterizzato da un’emergenza sanitaria da Covid-19. Ho apprezzato l’approccio della ...