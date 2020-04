OPPO A72 è ufficiale con uno schermo da 6,5 pollici e cinque fotocamere (Di martedì 21 aprile 2020) OPPO sforna un nuovo mediogamma. Si chiama OPPO A72 e in questo articolo trovate tutto quello che c'è da sapere. L'articolo OPPO A72 è ufficiale con uno schermo da 6,5 pollici e cinque fotocamere proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 21 aprile 2020)sforna un nuovo mediogamma. Si chiamaA72 e in questo articolo trovate tutto quello che c'è da sapere. L'articoloA72 ècon unoda 6,5proviene da TuttoAndroid.

gearcoupon : OPPO A52 and OPPO A72 arriving in Europe: Roland Quandt … - portalhoyonline : #CPH2067 La variante CPH2067 del Oppo A72 con 4/1... #Móviles - fichamovil : #CPH2067 La variante CPH2067 del Oppo A72 con 4/1... #Móviles - PuntoCellulare : Ecco in anteprima caratteristiche tecniche e immagini del nuovo Oppo A72, smartphone di fascia media in arrivo sul… - Mobileblogger2 : Oppo A72 ufficiale con cam da 48MP, in Europa arriva l’A52 -