Meteo sino al 27 aprile | dai temporali all' anticiclone | ma sarà solo tregua

(Di martedì 21 aprile 2020)AL 272020, ANALISI E PREVISIONE L'Italia è in balia di un vortice di bassa pressione che ha messo radici sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Il minimo ciclonico si trova collocato tra Isole Maggiori e Mar Ionio e verrà ulteriormente alimentato dall'apporto di un vortice secondario che avanza dal Mediterraneo Occidentale. In questo modo la depressione avrà ancora parecchia energia da spendere in termini di maltempo sull'Italia del Centro-Sud, sede di una depressione dove confluiscono masse d'aria diverse, quelle di estrazione afromediterranea e le infiltrazioni più fredde che sono invece richiamate dalle regioni balcaniche. Le temperature sono nettamente calate, complice il maltempo. Sul Nord Italia la situazioneè in rapido miglioramento, in quanto inizierà ad affacciarsi l'continentale, ...