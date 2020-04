Lo sviluppatore di Journey lancia una raccolta fondi per l' Earth Day e per l' emergenza

Leggi su eurogamer

(Di martedì 21 aprile 2020) Lodi, thatgamecompany, ospiterà eventi di beneficenza all'interno del loro ultimo titolo mobile, Sky: Children of the Light. Il gioco raccoglieràsia per la Giornata della Terra che per aiutare a combattere l'da COVID-19.Per la Giornata della Terra, il 22 aprile, thatgamecompany collaborerà con One Tree Planted, un'organizzazione benefica focalizzata sulla riforestazione, per piantare alberi in Amazzonia e parti dell'Australia colpite dai recenti incendi boschivi che hanno colpito tutto il paese. I giocatori saranno in grado di acquistare un pacchetto "Days of Nature" nel gioco.Loprenderà anche parte alla campagna "#PlayApartTogether" e presto verranno rilasciati altri DLC per Sky "per aiutare a sostenere le persone colpite dalla pandemia". I dettagli di questo piano sono ancora in fase di elaborazione, ma ...