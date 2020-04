Leonardo Pavoletti | “Sulle nostre maglie i vostri nomi perché voi siete i veri eroi”

(Di martedì 21 aprile 2020) Un'infermiera di un reparto che accoglie malati di covid-19 ha mostrato la foto con il nome e il numero didisegnati sulle spalle. L'attaccante del Cagliari ha ringraziato la donna e scritto un bel messaggio su Instagram, una buona idea per rendere omaggio a chi è impegnato in prima linea, a costo della propria vita.

Ecco perché Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha scritto su Instagram un messaggio molto bello e condivisibile al tempo stesso.