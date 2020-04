Il virus è meno forte | lo dicono i dati Sono 500 in meno i casi di positività 534 le

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 aprile 2020) Continua a scendere il numero dei malati da coronain Italia. Rispetto a ieri si registra un decremento di 528 assistiti. Lo comunica la Protezione civile. Un calo netto che si affianca a quelli già stabili di ricoverati (in terapia intensiva e non) e agli oltre 2.729 guariti (nuovo record). In terapia intensiva i malati2471, 102 indi ieri.ancora ricoverate con sintomi 24134 persone, 772di ieri. Si conferma così l’andamento positivo del contenimento dell’epidemia ad esclusione del dato delle vittime. Rispetto a ieri (454) il numero dei deceduti sale a 534 e porta il totale a 24.648. Ilperde forza Ilperde forza. Lo dice commentando iodierni Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova e componente della task force della Regione Liguria. “Oggi il dato che emerge ...