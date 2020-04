Il paradiso delle signore | Marta su Adelaide anticipa | “È spietata”

(Di martedì 21 aprile 2020)zioni Il, l’attrice di(Gloria Radulescu): “è spietata” Gli attori de Ilda quando le riprese sono state interrotte sono molto attivi sui social e spesso rispondono alle domande dei loro follower, è il caso anche di Gloria Radulescu l’attrice che nella soap di Rai 1 impersonaGuarnieri. Parlando della sua ‘famiglia’ delha raccontato qualche aneddoto sui vari personaggi e sugli attori. Su Vanessa Gravina nello specifico, che impersonadi Sant’Erasmo, ha affermato: “È pazzesca, autoironica elegante assomiglia a Zianell’eleganza ma nella vita è tenerona e simpatica” mentre sul personaggio hato: “È un personaggio uscito bene è snob ma non è antipatico, anche se ...

Dida_ti : RT @wonderful_g: #CittàEuropee #CasaLettori 'Parigi [...] un paradiso dell'arte e delle lettere e soprattutto una specie di città libera,… - latunadelaluna : RT @wonderful_g: #CittàEuropee #CasaLettori 'Parigi [...] un paradiso dell'arte e delle lettere e soprattutto una specie di città libera,… - 7mocavalleria : @GiampaoloGalli Se il ministro delle finanze olandese dovesse decidere se l'italia può essere un paradiso fiscale 1… - Zehov : RT @wonderful_g: #CittàEuropee #CasaLettori 'Parigi [...] un paradiso dell'arte e delle lettere e soprattutto una specie di città libera,… - Fansyrbd : RT @IlVoloversInter: E @piero_barone ci porta in Paradiso.. Meraviglia delle meraviglie ??dal profilo Instagram di Piero from Matera during… -

Ultime Notizie dalla rete : paradiso delle

Come vi avevamo annunciato tempo fa, la soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore andrà in onda per tutta questa settimana e poi dalla prossima saranno mandate le repliche. Tuttavia dobbiamo correggere ...Gli attori de Il paradiso delle signore da quando le riprese sono state interrotte sono molto attivi sui social e spesso rispondono alle domande dei loro follower, è il caso anche di Gloria Radulescu ...