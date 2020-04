Huawei ha un nuovo partner per rendere più competitivo lo store AppGallery

news_wear : RT @HuaweiMobileIT: Tutto lo sport che vuoi a portata di polso. Nuovo #HuaweiWatchGT2e, con 85 modalità di allenamento, sistemi di localizz… - DarioConti1984 : Huawei: nuovo firmware con AI per la fotocamera da 50 Megapixel del P40 - CellulareMag : Un aggiornamento distriibuito al momento solo in Cina potenzia la fotocamera Ultra Vision da 50 Megapixel di Huawei… - DavidePell : @Zziagenio78 @dDinoPirri Lo scambia con huawei pincopallo, tenuto come nuovo? ?? - infoitscienza : Huawei sbaglia di nuovo: promossa una foto scattata con DSRL -

Huawei nuovo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Huawei nuovo