Covid | lo studio | con il lockdown e il blocco dei campionati | raddoppiato il numero di

(Di martedì 21 aprile 2020) Lo stacco è stato netto. Dal ruggito degli stadi affollati al silenzio dei propri appartamenti. Spesso lontano dalla propria famiglia e dal proprio Paese d’origine. Tutto nel giro di pochi giorni, tutto senza sapere come e quando si riprenderà. Un mese e mezzo che rischia di diventare una pausa a tempo indeterminato e che, inevitabilmente, porta con sé paure e tormenti circa il proprio futuro. Anche per i calciatori. Perché dietro ai campioni più che privilegiati c’è una fitta schiera di professionisti sempre in bilico che ora inizia a temere per prosieguo della propria carriera. Il risultato? Da quando anche il pallone è finito inildi calciatori che mostra sintomi riconducibili alla depressione è addirittura. Parola di unocondotto dal sindacato mondiale dei calciatori (Fifpro) e ...