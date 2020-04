Coronavirus, Zingaretti: “Conte ha il merito di aver affrontato la pandemia per primo. Mes? Senza condizioni lo userei per nostri ospedali” (Di martedì 21 aprile 2020) Nicola Zingaretti sposa la strategia adottata da Giuseppe Conte per il contrasto alla pandemia del Coronavirus e si dice favorevole all’uso delle linee di credito del Mes senza condizionalità, “soldi per i nostri ospedali”. Il segretario del Partito Democratico, nell’intervista rilasciata a DiMartedì, in onda questa sera su La7, ha dichiarato che “il presidente Conte e questo governo hanno avuto il merito di affrontare per primi, tra le democrazie occidentali, questa cosa immensa che non è mai avvenuta nella storia del mondo e lo hanno fatto prendendo decisioni molto molto difficili”. Adesso, continua il leader Dem, è necessario che all’impegno del governo si aggiunga anche quello di “tutta la politica, tutte le classi dirigenti, italiane ed europee, devono capire che siamo al giro di boa, che è quello di ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Nicola Zingaretti : “Riaprire e riaprire in sicurezza”

