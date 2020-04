Coronavirus, WWF: tra le vittime anche la nostra piccola pesca (Di martedì 21 aprile 2020) L’attuale emergenza COVID-19 sta creando criticità in parecchi settori del mercato, non ultimo quello della pesca: i mercati ittici, non riuscendo ad assicurare il rispetto delle nuove norme di sicurezza sanitaria, sono costretti a chiudere, i movimenti dei consumatori sono limitati, molte pescherie chiuse, ristorazione paralizzata. Tutto questo ha ridotto drasticamente la domanda del prodotto ittico a livello nazionale: lo stop riguarda tutte le arti di pesca, dallo strascico alla circuizione, dalle lampare a tutta la piccola pesca artigianale e soprattutto quest’ultima ad oggi è ferma, anzi, a terra, in tutti i sensi. È il WWF a lanciare il segnale d’allarme in occasione della settimana ECOTIPS (pagine web info-educative create per #iorestoacasa) tutta dedicata al mare e alla sostenibilità delle risorse marine. Questa condizione ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus | Wwf Italia lancia petizione per chiudere i wet market

Coronavirus - WWF : “Può essere l’occasione per ripensare il rapporto tra natura e aree urbane : il verde migliora la qualità della vita”

Coronavirus - il viaggio virtuale attraverso le bellezze dell’Italia : la Pasquetta alternativa nelle Oasi del Wwf dove la natura non si è fermata (Di martedì 21 aprile 2020) L’attuale emergenza COVID-19 sta creando criticità in parecchi settori del mercato, non ultimo quello della: i mercati ittici, non riuscendo ad assicurare il rispetto delle nuove norme di sicurezza sanitaria, sono costretti a chiudere, i movimenti dei consumatori sono limitati, molte pescherie chiuse, ristorazione paralizzata. Tutto questo ha ridotto drasticamente la domanda del prodotto ittico a livello nazionale: lo stop riguarda tutte le arti di, dallo strascico alla circuizione, dalle lampare a tutta laartigianale e soprattutto quest’ultima ad oggi è ferma, anzi, a terra, in tutti i sensi. È il WWF a lanciare il segnale d’allarme in occasione della settimana ECOTIPS (pagine web info-educative create per #iorestoacasa) tutta dedicata al mare e alla sostenibilità delle risorse marine. Questa condizione ...

Mov5Stelle : Esiste un legame strettissimo tra le malattie che stanno terrorizzando il Pianeta e le dimensioni epocali della per… - repubblica : Coronavirus, petizione del Wwf per lo stop definitivo ai mercati di animali selvatici vivi o morti [aggiornamento d… - EdiPrevis : RT @Faraone2016: Coronavirus, il Wwf: ecco come imparare dagli animali a stare in autoisolamento - AndreaBallocchi : RT @egazette1: #Coronavirus e aree #urbane. Il @WWFitalia : va ripensato il rapporto con la #natura Dossier 'Città che osano la #selvaticit… - flaviamarrucci : RT @fulviocerutti: Coronavirus, il Wwf: ecco come imparare dagli animali a stare in autoisolamento @lazampa @lastampa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus WWF Coronavirus, il Wwf: ecco come imparare dagli animali a stare in autoisolamento La Stampa Effetto coronavirus.... sulla piccola pesca

Ha dichiarato la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi, che aggiunge: -Gli effetti del COVID-19 rischiano di colpire ulteriormente i sistemi di pesca considerati più sostenibili e che da sempre ...

Tra le "vittime" del COVID-19 c'è anche la nostra piccola pesca

Ha dichiarato la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi che aggiunge: “Gli effetti del COVID-19 rischiano di colpire ulteriormente i sistemi di pesca considerati più sostenibili e che da sempre ...

Ha dichiarato la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi, che aggiunge: -Gli effetti del COVID-19 rischiano di colpire ulteriormente i sistemi di pesca considerati più sostenibili e che da sempre ...Ha dichiarato la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi che aggiunge: “Gli effetti del COVID-19 rischiano di colpire ulteriormente i sistemi di pesca considerati più sostenibili e che da sempre ...