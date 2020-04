**Coronavirus: Volpi, ‘governo senza mascherine’, Fico ‘non c’è obbligo’** (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Oggi c’è stata una riunione con i questori e domani in capigruppo saranno comunicate alcune decisioni e se le mascherine diventeranno obbligatorie in aula, lo saranno per tutti”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha replicato così in aula a Montecitorio al leghista Raffaele Volpi che aveva chiesto lumi sulla obbligatorietà o meno delle mascherine visto che molti non le stanno indossando nella seduta di oggi. “Presidente, per capire: secondo lei -è intervenuto Volpi- dobbiamo tenere mascherina o basta il distanziamento. Perché vedo molti del governo senza mascherina. Ce la dica lei, se è obbligatorio o no, perché altrimenti ce la togliamo tutti…”. “In questo momento in aula come regola serve distanziamento ma è chiaro che chiunque voglia ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Oggi c’è stata una riunione con i questori e domani in capigruppo saranno comunicate alcune decisioni e se le mascherine diventeranno obbligatorie in aula, lo saranno per tutti”. Il presidente della Camera, Roberto, ha replicato così in aula a Montecitorio al leghista Raffaeleche aveva chiesto lumi sulla obbligatorietà o meno delle mascherine visto che molti non le stanno indossando nella seduta di oggi. “Presidente, per capire: secondo lei -è intervenuto- dobbiamo tenere mascherina o basta il distanziamento. Perché vedo molti del governomascherina. Ce la dica lei, se è obbligatorio o no, perché altrimenti ce la togliamo tutti…”. “In questo momento in aula come regola serve distanziamento ma è chiaro che chiunque voglia ...

Ed infine, se superassimo il pericolo da coronavirus lasciando sul tappeto libertà fondamentali e diritti primari di libertà che oggi vengono seriamente posti a rischio da condotte repressive non ...

