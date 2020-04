CoronaVirus | stilata la lista di chi ha dato maggior contributo contro la pandemia

Leggi su bitchyf

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il portale Fortune ha stilato una lungadi persone (celebrità e non) che hannoladelche ha messo in ginocchio tutto il mondo. Oltre le voci ‘Governatori’ e ‘Sindaci’, nellasono presenti anche politici (come Angela Merklel), imprenditori (come Bill Gates) ed anche celebrità (come Rihanna). Purtroppo allamanca Lady Gaga che – grazie al suo aiuto – ha realizzato in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità il mega concerto evento One World Together At Home, che ha visto anche l’apparizione di Beyoncé. Lil Wenliang (Ophtalmologist) Chris Gregoire (CEO) Jack Ma (Cofounder) The Governors Anthony Fauci (Director) Rachael Bedard (Geriatrician) José Andrés (Founder) George Yancopoulos (Chief Scientific Officier) Mary ...