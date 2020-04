Bici, perché è il mezzo ideale per affrontare la fase 2 (Di martedì 21 aprile 2020) Una Bici ci salverà. Si, perché la fine delle restrizioni per la gestione dell’emergenza ccoronavirus porterà a una nuova emergenza: quella del traffico. Lo scenario è quello per cui l’uso del trasporto pubblico locale sarà fortemente ridotto, sia a causa del mantenimento delle restrizioni, sia causa della sfiducia della popolazione nel prendere i mezzi pubblici ritenuti (forse a sproposito) veicoli di contagio. Il trasporto pubblico locale sposta quote rilevanti di cittadini, fino al 55% nelle grandi città, a cui si aggiunge l’enorme numero di persone che usano i treni pendolari e nelle previsioni più nefaste (e più prevedibili) molti di coloro che abbandoneranno il trasporto pubblico sceglieranno di muoversi in automobile, portando al collasso la mobilità nelle città italiane, ... Leggi su gqitalia Ciclismo - Philippe Gilbert multato perché si allena : a Monaco è vietato andare in bicicletta! (Di martedì 21 aprile 2020) Unaci salverà. Si, perché la fine delle restrizioni per la gestione dell’emergenza ccoronavirus porterà a una nuova emergenza: quella del traffico. Lo scenario è quello per cui l’uso del trasporto pubblico locale sarà fortemente ridotto, sia a causa del mantenimento delle restrizioni, sia causa della sfiducia della popolazione nel prendere i mezzi pubblici ritenuti (forse a sproposito) veicoli di contagio. Il trasporto pubblico locale sposta quote rilevanti di cittadini, fino al 55% nelle grandi città, a cui si aggiunge l’enorme numero di persone che usano i treni pendolari e nelle previsioni più nefaste (e più prevedibili) molti di coloro che abbandoneranno il trasporto pubblico sceglieranno di muoversi in automobile, portando al collasso la mobilità nelle città italiane, ...

