Avvocato e imprenditore di San Giorgio a Cremano bloccati in Colombia con 45 italiani (Di martedì 21 aprile 2020) Un gruppo di 45 italiani, tra cui due cittadini di San Giorgio a Cremano (Napoli) è rimasto bloccato a Bogotà per le norme anti contagio che vietano qualsiasi spostamento su e dal territorio Colombiano. Il sindaco del comune del Napoletano, Giorgio Zinno, ha rilanciato su Facebook il loro appello e ha detto di essersi messo in contatto con la Farnesina per trovare una soluzione.

