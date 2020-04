Ascolti TV | Lunedì 20 aprile 2020

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 21 aprile 2020) Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald Nella serata di ieri, lunedì 20, su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima tv di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile in replica ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Un’Estate al Mare ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Flightplan – Mistero in volo ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 4 Ristoranti segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Baby Animals – Il primo anno ...