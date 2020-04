Anzio e Nettuno, nessuno nuovo caso. Per la prima volta zero positivi a Latina e provincia (Di martedì 21 aprile 2020) Anche oggi non ci sono nuovi casi positivi al Covid-19 ad Anzio. Pertanto, al momento, i pazienti positivi al coronavirus, residenti nel Comune, in base alle comunicazioni della direzione generale dell’Asl Roma 6, restano complessivamente nove. Leggi anche: Coronavirus Lazio, lieve aumento dei nuovi casi. Ecco i dati Coronavirus Nettuno, la situazione al 21 aprile Nessun nuovo caso di Coronavirus è stato registrato a Nettuno. I casi dall’inizio della pandemia restano 54, compresi 10 decessi e 15 guarigioni. Diciassette i cittadini ad oggi in isolamento domiciliare. Latina e provincia, zero nuovi positivi: è la prima volta Rispetto alla giornata di ieri, non si registrano nuovi casi positivi nell’ambito della Asl di Latina. Si è registrato purtroppo il decesso di un paziente, come scritto ieri, residente a Aprilia, presso il Reparto ... Leggi su ilcorrieredellacitta Anzio e Nettuno Coronavirus : oggi nessun nuovo caso

Coronavirus - stop pagamento strisce blu a Pomezia Ardea Anzio e Nettuno

