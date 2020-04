X Factor riparte con le selezioni a distanza e in attesa dei giudici cambia il nome…

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 20 aprile 2020) Xe diventa #XF2020: durante la quarantena al via le predai ragazzi, dai concorrenti o per meglio dire dai futuri concorrenti. Nell’incertezza della quarantena, senza sapere se e quando si potrà tornare a riempire i palazzetti, i teatri per le classiche affollate audition, il talent di Sky prova il rilancio dopo una stagione sottotono. Iancora non si conoscono e Alessandro Cattelan, nonostante i tentennamenti che sembravano emergere qualche mese fa, è l’unica certezza (per fortuna). Ma Xè pronto e ancor prima dire i(se li cambierà),nome: addio al numero dell’edizione e benvenuto all’anno, ecco così #XF2020. E X, in questa fase dimento epocale,e si trasforma affidando ai suoi protagonisti assoluti, gli ...