Vi confermiamo i problemi Wind Tre del 20 aprile | down rete | l’operatore ci risponde

Possiamo confermare anche noi di bufale alcuni problemi Wind Tre in corso oggi 20 aprile. Negli ultimi minuti, infatti, allontanandoci dal router e mollando il WiFi abbiamo notato un vero e proprio down della rete. Dopo le verifiche di rito, come avvenuto anche nel 2019, abbiamo dunque sentito alcuni nostri contatti interni alla compagnia telefonica ormai unificata. Ebbene, pare che i tecnici stiano lavorando dalle 9 di questa mattina per capire quale sia l’origine di un down riscontrato quasi in tutta Italia.

Niente rimodulazioni questa volta, a differenza dell’ultima volta che ci siamo concentrati sul mondo della telefonia mobile, ma un disagio per gli utenti solo in parte mitigato dal fatto che in tanti stiano lavorando in smart working. Resta il fatto che le chiamate non siano disponibili, a meno che il vostro dispositivo non sia compatibile con la tecnologia VoWiFi, a testimonianza del fatto che i problemi Wind Tre di questo lunedì siano decisamente seri.

Risposta ufficiale sull’assistenza per i problemi Wind Tre

Dopo l’unificazione dell’operatore, in tanti si chiedono come ottenere assistenza, soprattutto al cospetto di problemi Wind Tre come quelli che vi stiamo descrivendo. A tal proposito, siamo stati rimandati all’app ufficiale. Questo il messaggio che abbiamo ricevuto privatamente dall’operatore, a prescindere dal fatto che al cospetto di un down tanto esteso

“Per entrare nell’App WINDTRE con le credenziali o in AREA CLIENTI, è necessario creare un nuovo account. Le vecchie credenziali non sono più utilizzabili. All’accesso in App seleziona ‘ACCEDI/CREA IL TUO ACCOUNT’ e poi il tasto ‘CREA IL TUO ACCOUNT’. Dovrai confermare il numero (la presenza di questo passaggio dipende dalla rete alla quale sei connesso, diretta di WINDTRE o in Wi-fi ). Nel successivo passaggio, ti basterà inserire una mail, definire una password e concludere la registrazione seguendo le istruzioni. Con le stesse credenziali potrai accedere anche alla nuova Area Clienti WINDTRE“.

