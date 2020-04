Tridico: “Per reddito emergenza spesa sui 2 miliardi” (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Una spesa di circa 2 miliardi di euro per il reddito di emergenza e garantire così un sostegno economico alle fasce di popolazione escluse dalle misure del dl Cura Italia, per un totale di circa 3 milioni di persone. Sono i dati forniti dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, rispondendo in audizione in videoconferenza alla commissione Lavoro della Camera. “L’intenzione del governo è di proporre il reddito di emergenza per gli esclusi dalle misure che potrebbero essere non meno di un milione di nuclei per una platea di circa 3 milioni di persone”, ha spiegato Tridico, evidenziando che si tratterebbe di “una spesa importante che potrebbe aggirarsi sui 2 miliardi”. La cifra potrebbe variare perché, ha sottolineato Tridico, “bisogna vedere la soglia del beneficio per singolo e per nucleo”, ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Tridico (Inps) : “Per 5 milioni di autonomi bonus di 600 euro - basta pin online.Pensioni? Abbiamo liquidità fino a maggio”

Coronavirus : Tridico (Inps) : “Per le pensioni nessun problema di liquidità fino a maggio” (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Unadi circa 2 miliardi di euro per ildie garantire così un sostegno economico alle fasce di popolazione escluse dalle misure del dl Cura Italia, per un totale di circa 3 milioni di persone. Sono i dati forniti dal presidente dell’Inps, Pasquale, rispondendo in audizione in videoconferenza alla commissione Lavoro della Camera. “L’intenzione del governo è di proporre ildiper gli esclusi dalle misure che potrebbero essere non meno di un milione di nuclei per una platea di circa 3 milioni di persone”, ha spiegato, evidenziando che si tratterebbe di “unaimportante che potrebbe aggirarsi sui 2 miliardi”. La cifra potrebbe variare perché, ha sottolineato, “bisogna vedere la soglia del beneficio per singolo e per nucleo”, ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Tridico (Inps): “Chiedo scusa per disservizio sito, subiti attacchi hacker dal 21 marzo. Pin? Schernit… - rtl1025 : ?? Fino ad oggi l'#Inps 'ha raccolto oltre 5 milioni di domande per circa 9,5 milioni di beneficiari': così il presi… - Oceano91385285 : Presidente sto scrivendo a tutto il mondo. In questa condizione di grave crisi non abbiamo i soldi per fare spesa,… - gaxdestination : Avesse detto 'minimo 40 minuti', magari specificando 'per i cittadini over 65', scatterebbe terribile sospetto su I… -